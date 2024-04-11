Akdeniz'de göçmen teknesi battı: 8 ölü

Akdeniz'i geçmeye çalışan bir göçmen teknesinin alabora olması nedeniyle biri çocuk 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Akdeniz'de göçmen teknesi battı: 8 ölü

Afrika'dan Avrupa'ya geçişte sıkca kullanılan düzensiz göç güzergahlardan Orta Akdeniz'de göç akışı ve buna bağlı olarak tekne kazaları yaşanmaya devam ediyor.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Akdeniz'in Malta arama-kurtarma bölgesinde (SAR) batan bir tekneye İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri müdahale etti.

İtalya Sahil Güvenliği, 23 kişiyi kurtarırken, biri çocuk 8 kişinin cesedini tekneden çıkardı.

Kurtarılanların ilk ifadelerinde, teknenin battığı sırada denizde kaybolan başka insanlar olduğunu ve bunların sayısının da bilinmediğini aktardığı belirtildi.

Hayatını kaybeden 8 kişi arasında hipotermiden ölenler olduğu kaydedildi.

Lampedusa Belediye Başkanı Filippo Mannino da son yaşanan tekne kazasına dair yaptığı açıklamada, denizdeki bir trajedinin daha adalarını sarstığını belirterek, "Aralarında küçük bir kızın da bulunduğu 8 ölü az önce getirildi. Bu, artık bitmek bilmeyen bir sayım haline geldi. Deniz koşulları berbat ve insan tacirleri bu zavallı, çaresiz insanları suyun üstünde bile duramayan küçük teknelerle göndermeye devam ediyor. Her zaman aynı hikaye. Pek çok kişi denizde ölmek için para ödüyor." ifadelerini kullandı.

Bu arada, Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) kayıp düzensiz göçmenlere yönelik verilerine göre, Orta Akdeniz'de yılbaşından 8 Nisan'a kadar 385 göçmen denizde kayboldu.

İtalya İçişleri Bakanlığı verilerine göre ise bu yıl 1 Ocak-10 Nisan döneminde ülkeye denizi aşarak gelen düzensiz göçmen sayısı 15 bin 774 oldu. Geçen yıl aynı dönemde bu sayı, 31 bin 128 idi.

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