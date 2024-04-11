Lufthansa'dan İran kararı! Uçuşlar durduruldu

Alman hava yolu şirketi Lufthansa'nın, İran'ın başkenti Tahran'a gerçekleştirilmesi ve Tahran'dan yapılması planlanan uçuşları güvenlik sebebiyle durdurduğu bildirildi.

Lufthansa'dan İran kararı! Uçuşlar durduruldu

Alman basınının Lufthansa sözcüsüne dayandırdığı habere göre, Orta Doğu'da mevcut durum nedeniyle şirket, titiz bir değerlendirmenin ardından Tahran'a gerçekleştirilecek ve bu kentten yapılacak uçuşları 11 Nisan'a (bugün) kadar askıya alma kararı verdi.

Şirketin sözcüsü, Orta Doğu'daki durumu sürekli izlediklerini ve resmi makamlarla temas halinde olduklarını aktararak, "Lufthansa için misafirlerimizin ve mürettebatımızın güvenliği birinci önceliktir." ifadesini kullandı.

Sözcü, durumun 11 Nisan'da tekrar değerlendirileceğini bildirdi.

Haberlerde, İran ve İsrail'in, daha önce birbirlerini saldırmakla tehdit ettiği kaydedildi.

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