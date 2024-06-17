Seks sırasında partnerinden gizlice prezervatif çıkaran adam tecavüz suçundan hapse atıldı

İngiltere'de cinsel ilişki sırasında partnerinden izinsiz prezervatif çıkaran adam, tecavüz suçundan hapis cezasına çarptırıldı.

Seks sırasında partnerinden gizlice prezervatif çıkaran adam tecavüz suçundan hapse atıldı

İngiltere'de partnerin bilgisi dışında doğum kontrol yöntemini riske atmakla suçlanan Guy Mukendi isimli şahıs tecavüz suçundan hüküm giydi.

T24'ün aktardığına göre; 39 yaşındaki partneri, cinsel saldırıya uğradığını bildirerek şikayetçi oldu ve Mukendi 4 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Dava, İngiliz ve Galler yasalarına göre tecavüz olarak sınıflandırıldı.

Kadın ifadesinde, prezervatif kullanması halinde Mukendi ile cinsel ilişkiye girmeyi kabul ettiğini ancak cinsel ilişki sırasında kendisinin haberi olmadan korumayı kaldırdığını söyledi. Mukendi, partnerine izinsiz prezervatifi çıkardığı için özür dilediği mesajlar gönderdi ancak suçlamalardan kurtulamadı.

Soruşturmayı yürüten Dedektif Polis Memuru Jack Earl şunları söyledi:

"Kendimizi mağdur için adaleti sağlamaya adadık ve bu suçun bir tür tecavüz olduğu konusunda farkındalık yaratmaya devam edeceğiz. Cinsel şiddet mağduruysanız ve bunu henüz bildirmediyseniz lütfen yerel polis teşkilatınızla iletişime geçin; biz size yardımcı olmak ve adaleti sağlamak için elimizden geleni yapacağız."

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