Adidas hakkında soruşturma: Sosyal medyada boykot kampanyası

İsimsiz bir mektupta, Adidas'ın Asya'daki pazarlama bütçesiyle ilgili üst düzey bir yönetici de dahil olmak üzere birçok Çinli çalışanın adı geçiyor. Financial Times’a göre, mektupta Adidas personelinin dış hizmet sağlayıcılardan komisyon aldığı öne sürülüyor. Raporda ayrıca, Çin'de başka bir bölümde çalışan üst düzey bir Adidas yöneticisinin tedarikçilerden “milyonlarca euro” nakit aldığı iddia ediliyor.

Adidas yaptığı açıklamada 7 Haziran'da Çin'de kendisine gelen ihbarı doğruladı. Şirket faaliyet gösterdiği tüm pazarlarda yasal düzenlemelere ve etik standartlara uymaya kararlı olduğunu ve bu konuyu yoğun bir şekilde araştırdığını paylaştı.

LİDERLİĞİ YENİLEMİŞTİ

Adidas, Covid-19 salgınına kadar en hızlı büyüyen ve en kârlı pazarı olan Çin'de benzeri görülmemiş bir kriz yaşadıktan sonra geçen yıl bu ülkedeki liderliğini yeniledi.

Adidas Mart ayında yaptığı açıklamada, bu yıl Çin'de bir toparlanma beklediğini ve 2023'ün dördüncü çeyreğinde yüzde 37'lik bir artışın ardından çift haneli bir satış büyümesi öngördüğünü söyledi.

BOYKOT KAMPANYASI

Zorunlu çalıştırma nedeniyle Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nden pamuk almayı durduran İsveçli hazır giyim şirketi H&M ile aynı konuda endişelerini açıklayan spor giyim markaları Nike ve Adidas, sosyal medyada Çinli tüketicilerin başlattığı boykot kampanyasının hedefi oldu.