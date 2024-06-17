İsrail destekçisi yönetmen Quentin Tarantino'ya 'Filistin' protestosu: Restorandan koşarak kaçtı

Dünyaca ünlü yönetmen Quentin Tarantino, ABD’nin New York kentinde Filistin destekçileri tarafından protesto edildi.

Filistin’e yönelik soykırımı ve katliamlarına rağmen İsrail’e yönelik desteği ile bilinen ünlü yönetmen Quentin Tarantino, yemek yediği restoranda Filistin destekçisi aktivistler tarafından sert bir protesto ile karşılaştı.

Tepkiler karşısında korku dolu bakışlar içinde koşarak aracına giden Tarantino, arabasıyla koşarak uzaklaştı.

Eylemciler, ayak fetişisti olan ve filmlerinde kadın ayağını yoğun bir şekilde gösteren yönetmenin arabasına çıplak ayakla bastı.

Siyonizm destekçiliği ile tanınan Tarantino, 2018 yılında İsrail’in Tel Aviv şehrinde yaşayan İsrailli şarkıcı ve model Danielle Pick ile evlenmişti.

Ayrıca Tarantino, Ekim 2023'te "Askerlerin moralini desteklemek" için İsrail askeri üssüne bir ziyaret gerçekleştirmiş, bu ziyaret Filistin destekçisi kişiler tarafından yoğun tepki çekmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem