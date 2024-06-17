İsrail destekçisi yönetmen Quentin Tarantino'ya 'Filistin' protestosu: Restorandan koşarak kaçtı

Ünlü yönetmen Quentin Tarantino'nun İsrail'e yönelik desteği protesto edildi. Yemek yediği restoranda Filistin yanlıları tarafından protesto edilen Tarantino, apar topar kaçmak zorunda kaldı.

Son Güncelleme:
<

Dünyaca ünlü yönetmen Quentin Tarantino, ABD’nin New York kentinde Filistin destekçileri tarafından protesto edildi.

Filistin’e yönelik soykırımı ve katliamlarına rağmen İsrail’e yönelik desteği ile bilinen ünlü yönetmen Quentin Tarantino, yemek yediği restoranda Filistin destekçisi aktivistler tarafından sert bir protesto ile karşılaştı.

Tepkiler karşısında korku dolu bakışlar içinde koşarak aracına giden Tarantino, arabasıyla koşarak uzaklaştı.

Eylemciler, ayak fetişisti olan ve filmlerinde kadın ayağını yoğun bir şekilde gösteren yönetmenin arabasına çıplak ayakla bastı.

Siyonizm destekçiliği ile tanınan Tarantino, 2018 yılında İsrail’in Tel Aviv şehrinde yaşayan İsrailli şarkıcı ve model Danielle Pick ile evlenmişti.

Ayrıca Tarantino, Ekim 2023'te "Askerlerin moralini desteklemek" için İsrail askeri üssüne bir ziyaret gerçekleştirmiş, bu ziyaret Filistin destekçisi kişiler tarafından yoğun tepki çekmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Filistin protesto İsrail
Son Güncelleme:
ABD'de eski tip uçak düştü: 2 ölü ABD'de eski tip uçak düştü: 2 ölü
Lezzetli bir sarma pişirmek için mutlaka tencerenin dibine 1 bardak eklenmeliymiş Lezzetli bir sarma pişirmek için mutlaka tencerenin dibine 1 bardak eklenmeliymiş
Adidas hakkında soruşturma: Sosyal medyada boykot kampanyası Adidas hakkında soruşturma: Sosyal medyada boykot kampanyası
Dev holding borsadan çıkmaya hazırlanıyor. Birçok kişinin hissesi bulunuyor Dev holding borsadan çıkmaya hazırlanıyor. Birçok kişinin hissesi bulunuyor
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den 6 il için uyarı! Gök gürültülü sağanak bekleniyor Meteoroloji'den 6 il için uyarı!
Fatih Terim imzayı attı: İşte yeni takımı Fatih Terim imzayı attı
Türkiye'nin dev süt şirketi iflas etti! Fabrika icradan satışa çıktı Türkiye'nin dev süt şirketi iflas etti!
Benzin ve motorine dev zam geliyor Benzin ve motorine dev zam geliyor
CHP lideri Özgür Özel'in mezarlıktaki diyaloğu sosyal medyada gündem oldu CHP lideri Özgür Özel'in dikkat çeken diyaloğu