SDG'den Halep'teki Sivil Yerleşimlere Saldırı! Ölü ve Yaralılar Var

Suriye’de terör örgütü SDG, Halep merkezi ve kırsalındaki sivil yerleşimleri vurdu. Saldırılarda 2 sivil hayatını kaybetti, 13 sivil yaralandı.

Suriye'de terör örgütü SDG'nin, Halep il merkezi ve kırsalındaki sivil yerleşimlere topçu ve havan atışlarıyla saldırılar düzenlediği bildirildi. Yerel kaynaklar, Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinde işgalini sürdüren örgütün, Halep'teki sivil yerleşimlere havan atışları gerçekleştirdiğini aktardı.

Terör örgütü, Halep kent merkezindeki Cemiliyye, Suryan ve Cisr Razı mahalleleri ile kırsaldaki Sabğa beldesini hedef aldı. Saldırılar sonucunda bazı evlerde yangın çıktı. Halep Valiliğinden alınan bilgiye göre, saldırılarda 2 sivil hayatını kaybetti, 13 sivil yaralandı.

Saldırıların ardından bölge halkı, daha güvenli gördükleri alanlara doğru göç etmeye başladı. Suriye ordusunun, gelişmeler üzerine Halep’te örgütle temas hatlarına tank sevk ettiği öğrenildi. Çatışmaların ardından Halep kent merkezinde toplanan vatandaşlar, Suriye hükümetinden terör örgütü PKK/YPG'nin kentten çıkarılması talebiyle gösteri düzenledi.

Diğer yandan terör örgütü PKK/YPG, akşam saatlerinde Halep ilinin Şeyhan ve Leramon bölgeleri yakınlarında Suriye askerlerinin bulunduğu noktaya da saldırı düzenledi. Saldırıda Suriye ordusundan bir asker ile iki sivil savunma personeli yaralandı.

Kaynak: AA

