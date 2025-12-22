Avrupa Birliği'nden 'Rusya' Kararı
Arupa Birliği, Rusya'ya uygulanan ekonomik yaptırımların süresini 6 ay uzatma kararı aldı.
Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Rusya'ya Ukrayna'yı istikrarsızlaştıran eylemleri nedeniyle uygulanan ekonomik tedbirlerin süresinin 31 Temmuz 2026'ya kadar uzatıldığını açıkladı.
Açıklamada, AB yaptırımlarının Rusya-Ukrayna Savaşı’nın başladığı Şubat 2022 sonrasında önemli ölçüde genişletildiği ifade edildi.
Kaynak: DHA
