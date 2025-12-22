Gazze'de Katliam Ateşkese Rağmen Sürüyor: Can Kaybı 70 bin 937'ye Yükseldi

İsrail, ateşkese rağmen Gazze'yi vurmaya devam ediyor. Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlenen saldırılarda 405 kişi öldü, 1115 kişi yaralandı, toplam can kaybı 70 bin 937'ye yükseldi.

Son Güncelleme:
Gazze'de Katliam Ateşkese Rağmen Sürüyor: Can Kaybı 70 bin 937'ye Yükseldi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail’in saldırılarında yaşanan can kayıpları ile enkazdan yeni çıkartılan cenazelere ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

İsrail saldırılarıyla, son 48 saatte 8'i enkaz altından çıkarılan 12 Filistinlinin naaşı ile 7 yaralının hastanelere ulaştırıldığı belirtildi.

ATEŞKESTEN BU YANA 405 CAN KAYBI DAHA

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlenen saldırılarda, 405 sivilin yaşamını yitirdiği, 1115 kişinin yaralandığı, enkaz altından da 649 kişinin cesedinin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 70 bin 937, yaralıların sayısının da 171 bin 192 olduğu kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu. Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.

Miami'de 'Gazze' Zirvesi: Türkiye, ABD, Katar ve Mısır KatıldıMiami'de 'Gazze' Zirvesi: Türkiye, ABD, Katar ve Mısır KatıldıGüncel

Bakan Fidan 'Gazze' Toplantısını Anlattı: 'Tartışmalarımız Oldu'Bakan Fidan 'Gazze' Toplantısını Anlattı: 'Tartışmalarımız Oldu'Siyaset

Kaynak: AA

Etiketler
İsrail Gazze
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Papua Yeni Gine 6.5 Büyüklüğündeki Depremle Sallandı Papua Yeni Gine 6.5'lik Depremle Sallandı
Fransa'da Bu Kez de Elysee Sarayı Soyuldu! 40 Bin Euro Değerinde, Hepsi İnternette Satışta Bulundu 40 Bin Euro Değerinde, Hepsi İnternette Satışta Bulundu
ÇOK OKUNANLAR
Ankara Kulisleri Bu Rakamla Kaynıyor! SGK Uzmanı İsa Karakaş Açıkladı: Memur ve Emekli Zammı Şimdiden Netleşti Ankara Kulisleri Kaynıyor! SGK Uzmanı İsa Karakaş Açıkladı: Memur ve Emekli Zammı Netleşti
Bankacılıkta Tarihi Adım! Türkiye'nin 3 Büyük Bankası Birleşiyor Bankacılıkta Tarihi Adım! Türkiye'nin 3 Büyük Bankası Birleşiyor
Mersin’de Korkunç Saldırı! Ortaokul Öğrencisi Okul Müdürünü Vurdu Mersin’de Korkunç Saldırı! Ortaokul Öğrencisi Okul Müdürünü Vurdu
6 Ay Önce Anne Olmuştu… Leyla Mizrahi Uykusunda Hayatını Kaybetti Yeni Anne Olmuştu, Sosyetik İsim Yatağında Ölü Bulundu
Altın Rekor Üstüne Rekor Kırıyor! 1979’dan Bu Yana En Güçlü Yılını Yaşıyor Altın Rekor Üstüne Rekor Kırıyor! 1979’dan Bu Yana En Güçlü Yılını Yaşıyor