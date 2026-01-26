Schumacher’den Sevindiren Haber

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Formula 1’in efsane ismi Michael Schumacher hakkında 12 yıl sonra umut verici bir gelişme gündeme geldi. 2013 yılında Fransa Alpleri’nde kayak yaparken ağır bir kaza geçiren ve felç kalan Schumacher’in tedavilere olumlu yanıt verdiği belirtildi. Daily Mail’in haberine göre, 57 yaşındaki Schumacher artık yatağa bağımlı değil ve tekerlekli sandalye kullanabiliyor. Schumacher’in, İspanya’nın Mayorka Adası’ndaki malikanesinde eşi Corinna’nın desteğiyle zaman zaman dışarı çıkarıldığı ve göl kenarında kısa turlar yaptığı aktarıldı.

GÖRÜNTÜLENMESİNE İZİN YOK

Schumacher’in bakımının 24 saat esasına göre hemşire ve terapistler tarafından sürdürüldüğü, ailesinin ise sağlık durumuna ilişkin gizliliğe büyük önem verdiği kaydedildi. Aile, Schumacher’in fotoğraflanmasına ve hasta halinin basına yansımasına izin vermiyor. Michael Schumacher, geçirdiği beyin travmasının ardından uzun süredir kamuoyundan uzak bir yaşam sürüyor. Ailenin aldığı sıkı önlemler nedeniyle sağlık durumuna ilişkin bilgiler sınırlı tutuluyor.

Kaynak: Haber Merkezi