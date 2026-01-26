Schumacher’den Sevindiren Haber

2013’te geçirdiği kazanın ardından felç kalan Formula 1 efsanesi Michael Schumacher’in tedavilere yanıt verdiği ve artık yatağa bağımlı olmadığı belirtildi.

Son Güncelleme:
Schumacher’den Sevindiren Haber
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Formula 1’in efsane ismi Michael Schumacher hakkında 12 yıl sonra umut verici bir gelişme gündeme geldi. 2013 yılında Fransa Alpleri’nde kayak yaparken ağır bir kaza geçiren ve felç kalan Schumacher’in tedavilere olumlu yanıt verdiği belirtildi. Daily Mail’in haberine göre, 57 yaşındaki Schumacher artık yatağa bağımlı değil ve tekerlekli sandalye kullanabiliyor. Schumacher’in, İspanya’nın Mayorka Adası’ndaki malikanesinde eşi Corinna’nın desteğiyle zaman zaman dışarı çıkarıldığı ve göl kenarında kısa turlar yaptığı aktarıldı.

Schumacher’den Sevindiren Haber - Resim : 1

GÖRÜNTÜLENMESİNE İZİN YOK

Schumacher’in bakımının 24 saat esasına göre hemşire ve terapistler tarafından sürdürüldüğü, ailesinin ise sağlık durumuna ilişkin gizliliğe büyük önem verdiği kaydedildi. Aile, Schumacher’in fotoğraflanmasına ve hasta halinin basına yansımasına izin vermiyor. Michael Schumacher, geçirdiği beyin travmasının ardından uzun süredir kamuoyundan uzak bir yaşam sürüyor. Ailenin aldığı sıkı önlemler nedeniyle sağlık durumuna ilişkin bilgiler sınırlı tutuluyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Formula 1
Son Güncelleme:
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Filipinler'de Feribot Faciası! 359 Kişiyi Taşıyordu... Ölü ve Kayıplar Var Feribot Faciası! 359 Kişiyi Taşıyordu... Ölü ve Kayıplar Var
ABD'de 8 Kişiyi Taşıyan Özel Jet Düştü ABD'de 8 Kişiyi Taşıyan Özel Jet Düştü
ÇOK OKUNANLAR
4 Belediye Başkanı AK Parti'ye Katıldı 4 Belediye Başkanı AK Parti'ye Katıldı
Meteoroloji 81 İl İçin Tarih Verdi: Türkiye Genelinde Alarm! Harita Kırmızıya Döndü, Etkisi Günlerce Sürecek Meteoroloji 81 İl İçin Tarih Verdi: Türkiye Genelinde Alarm! Harita Kırmızıya Döndü
Sadettin Saran'dan Adaylık Kararı Saran'dan Adaylık Kararı
Kabus Gibi Çökmüşlerdi: 'Lavaş Piyasası' Operasyonunda Örgüt Liderine Kelepçe 'Lavaş Piyasası' Operasyonunda Örgüt Liderine Kelepçe
Özgür Özel'den, Devlet Bahçeli'ye 'Erken Seçim' Yanıtı Özgür Özel'den, Bahçeli'ye 'Erken Seçim' Yanıtı