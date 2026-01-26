ABD'de 8 Kişiyi Taşıyan Özel Jet Düştü
Kalkıştan hemen sonra yaşanan kazada 8 kişiyi taşıyan Bombardier tipi özel jet Maine’de yere çakıldı. Yetkililer pistin kapatıldığını duyururken, uçaktaki yolcuların akıbetine ilişkin belirsizlik endişeyi artırdı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
ABD Federal Havacılık İdaresinden (FAA) yapılan açıklamada, Bombardier Challenger 600 tipi jetin, Bangor Uluslararası Havalimanı'ndan kalkışı sırasında düştüğü açıklandı. Uçakta 8 kişinin bulunduğu bilgisi paylaşılan açıklamada, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Havalimanından yapılan açıklamada da pistin geçici olarak kapatıldığı belirtilerek, vatandaşlardan havalimanından uzak durmaları istendi. Yolcuların sağlık durumuna ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA
Son Güncelleme: