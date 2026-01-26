ABD'de 8 Kişiyi Taşıyan Özel Jet Düştü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Federal Havacılık İdaresinden (FAA) yapılan açıklamada, Bombardier Challenger 600 tipi jetin, Bangor Uluslararası Havalimanı'ndan kalkışı sırasında düştüğü açıklandı. Uçakta 8 kişinin bulunduğu bilgisi paylaşılan açıklamada, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Havalimanından yapılan açıklamada da pistin geçici olarak kapatıldığı belirtilerek, vatandaşlardan havalimanından uzak durmaları istendi. Yolcuların sağlık durumuna ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA