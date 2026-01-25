Elvend Dağı’nda Çığ... 3 Dağcıdan Acı Haber

İran’ın Hamedan eyaletindeki Elvend Dağı’nda çığ altında kalan 4 dağcıdan 3'ünün cansız bedenine ulaşıldı. Bir dağcıyı arama çalışmaları sürüyor.

İran’ın Hamedan eyaletinde yer alan Elvend Dağı’nda tırmanış sırasında kaybolan 4 dağcıdan üçünün yaşamını yitirdiği bildirildi. Hamedan Dağcılık ve Sportif Tırmanışlar Federasyonu Başkanı Rıdvan Selmasi, İran resmi haber ajansı IRNA’ya yaptığı açıklamada, olayın tırmanış faaliyeti sırasında meydana geldiğini ve 3 dağcının cansız bedenine ulaşıldığını söyledi.

Zorlu hava koşullarına rağmen arama kurtarma ekiplerinin bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Selmasi, kayıp olan dördüncü dağcıya ulaşmak için faaliyetlerin aralıksız devam ettiğini kaydetti. Hamedan kent merkezine yaklaşık 5 kilometre mesafede bulunan ve 3 bin 580 metre yüksekliğe sahip Elvend Dağı, Zagros Dağları’nın bir uzantısı olarak biliniyor. Bölge, dağcılar tarafından sıkça tercih edilen rotalar arasında yer alıyor.

Kaynak: AA

