ABD'yi Tarihi Kar Fırtınası Vurdu... Ulaşım Çöktü, Elektrikler Kesildi

ABD’de 'tarihi' olarak nitelenen kar fırtınası ve dondurucu soğuk hava koşulları hafta sonu boyunca etkili olmaya devam etti. Texas, New York, New Jersey, Washington D.C. ve Tennessee gibi birçok eyalet ile bölgede kar yağışı ve dondurucu soğuklar gündelik yaşamı olumsuz etkiliyor. FlightAware verilerine göre ülke çapında bugün 10 binden fazla sefer iptal edildi ve yaklaşık 8 binden fazlası da ertelenmiş durumda.

ELEKTRİKLER DE GİTTİ

Elektrik kesintileri, sert kış şartlarının yoğun yaşandığı bölgelerde belirginleşti. PowerOutage.us verilerine göre Tennessee’de yaklaşık 260 bin, Texas’ta 140 bin ve Mississippi’de 125 bin olmak üzere toplamda yaklaşık 770 bin kişi elektrik enerjisinden yoksun kaldı.

Başkent Washington D.C.’de 10 santimetre, New York ve New Jersey eyaletlerinde ise 30 santimetreye kadar kar yağışı bekleniyor. New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, tehlikeli hava koşulları nedeniyle kentte okulların yarın kapalı olacağını duyurdu.

190 MİLYON KİŞİ ETKİLENDİ

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, ülke genelinde 190 milyon insanın olumsuz hava koşullarından etkilendiğini bildirirken, kar fırtınasının büyük bölümde yarına kadar süreceğini, ardından sıcaklıkların daha da düşerek buzlanmaya ve ulaşım ile altyapı aksaklıklarına yol açabileceğini belirtti.

Kaynak: AA-CNBC-E