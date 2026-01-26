Bursa'da Metan Gazı Faciası: Babasını Kurtarmak İsterken Öldü

Zeytinlikteki su kuyusuna giren baba metan gazından etkilendi, onu kurtarmaya çalışan 17 yaşındaki oğlu yaşamını yitirdi.

Bursa’nın Mudanya ilçesinde zeytinlikteki bir su kuyusunu temizlemek isteyen Seçkin A., kuyuya girdikten sonra metan gazından etkilenerek fenalaştı. Babasının durumunu fark eden 17 yaşındaki oğlu Efe A. da yardım etmek için kuyuya indi ancak o da gazdan zehirlendi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Baba ve oğul ekiplerce kuyudan çıkarıldı. Seçkin A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ağır durumda hastaneye kaldırılan Efe A. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Bursa
