Schengen vizesine zam! Bugünden itibaren geçerli

Schengen vize ücretlerine zam geldi. Zamlı tarife bugünden itibaren geçerli olacak.

Schengen vizesine zam! Bugünden itibaren geçerli

Avrupa Komisyonu'nun kısa bir süre önce Schengen vizelerinin fiyatına yaptığı zam yürürlüğe girdi. Schengen vizesinde zamlı fiyat bugünden itibaren uygulamaya girdi.

Avrupa Komisyonu, başvuru ücretlerine zam yapılmasına ilişkin teklifi şubat ayında sunmuştu.

Buna göre Schengen vizesi ücretleri yüzde 12 artışla 90 euroya (yaklaşık 3 bin 140 lira) yükseldi.

6-12 yaş arası çocukların vize ücreti 40 eurodan 45 euroya çıktı.

AB’de düzensiz olarak kalan vatandaşlarının geri kabulü konusunda iş birliği yapmayan ülkelerin vatandaşları, 135 veya 180 euro vize ücreti ödeyecek.

Schengen vizesi uzatma ücreti 30 euroda sabit kalacak.

Etiketler
Schengen vizesi Vize Zam
Dizi için milyonlarca lira harcanmıştı. ATV'den beklenmedik final kararı Dizi için milyonlarca lira harcanmıştı. ATV'den beklenmedik final kararı
Rusya Devlet Başkanı Putin, Bakan Fidan ile görüşecek Putin, Bakan Fidan ile görüşecek
Fransız polisi, 19 yaşındaki genci vurarak öldürdü Fransız polisi, 19 yaşındaki genci vurarak öldürdü
Yaz aylarında çok daha hızlı kararıyor. Muzu 1 ay taze tutmaya yarayan yöntem Yaz aylarında çok daha hızlı kararıyor. Muzu 1 ay taze tutmaya yarayan yöntem
ÇOK OKUNANLAR
Kulislerde Erdoğan'ın Akşener'e sorduğu soru konuşuluyor: "Sizce neden..." Kulislerde Erdoğan'ın Akşener'e sorduğu soru konuşuluyor
Meteoroloji o illeri uyardı! Kuvvetli yağış geliyor Meteoroloji o illeri uyardı!
Boşanıyorlar: 'Nafaka' krizi 1 yıllık evliliğin sonu oldu Boşanıyorlar: 'Nafaka' krizi 1 yıllık evliliğin sonu oldu
AKP’li Belediye Başkanı'na sınırsız yetki! Vakıf ve derneklerle imzaladığı protokoller bilinmeyecek Vakıf ve derneklerle imzaladığı protokoller bilinmeyecek
Eski CHP'li vekil Berhan Şimşek gözaltına alındı Eski CHP'li vekil Berhan Şimşek gözaltına alındı