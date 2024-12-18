Şam'da Yeni Toplu Mezarlara Ulaşıldı: İlaç Deposundaki Görüntüler Kan Dondurdu, Aralarında Çocuklar da Var

Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'de birçok noktada toplu mezarlar ve cansız bedenler bulunmaya devam ediyor.

Başkent Şam'daki Seyyide Zeynep bölgesinde Seyyide Zeynep Camii'nin arkasında bulunan, İran ve Hizbullah tarafından karargah olarak kullanılan binanın ilaç deposunda çok sayıda ceset bulundu. Olay yerine intikal eden sivil savunma ekipleri inceleme başlatırken cesetlerin arasında çocukların da olduğu ve 20’den fazla kişiye ait cansız beden olduğu bildirildi. Öte yandan, karargahta İran ve Hizbullah'a ait görseller, araçlar ve tahrip edilmiş elektronik cihazlar ile para kasaları bulundu.

Sivil Savunma Yönetim Kurulu Üyesi Ammar Selmo, Seyyide Zeynep bölgesindeki ilaç deposunda inceleme başlattıklarını söyledi.

Selmo, "Burası bir ilaç deposu olarak görülüyor ancak içinde soğuk hava deposu bulduk. Deponun çürümüş cesetlerin ve iskeletlerin saklandığı bir alana dönüştüğünü gördük. Ekiplerimiz cesetleri belgelemeye çalışıyor. İskeletleri toplayıp kurbanların sayısını belirlemeye çalışıyoruz." dedi.

Cesetlere daha sonra DNA testi yapılacağını belirten Selmo, "Burası Seyyide Zeynep bölgesi. Rejim çökmeden önce bu bölge İranlı milislerin karargahıydı. Bir milis gücü hayalin edin bir yeri işgal ediyor ve cesetleri depoda tutuyor. Bu cesetlere neler yaptıklarını bilmiyoruz. Nerede tutuklandılar, nasıl öldürüldüler bilmiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA-İHA