Saksonya Prensesi Playboy dergisine poz veren ilk aristokrat oldu

Saksonya Prensesi Xenia Florence, daha önce hiçbir aristoratın yapmadığını yaptı. Prenses, ünlü Playboy dergisine poz veren ilk aristokrat oldu.

37 yaşındaki Xenia Florence'ın dergiye verdiği çıplak pozlar tartışma yarattı.

Tam adı Xenia Florence Gabriela Sophie Iris olan Saksonya Prensesi, Saksonya'nın son kralı Frederick Augustus III’ün soyundan geliyor.

Playboy dergisine kapak olan Prenses verdiği pozlarla ilgili olarak “her kadının olduğu gibi güzel göründüğünü göstermek istediğini" ifade etti

Dergiye konuşan Prenses "Birilerini memnun etmek için trendlere uymak ya da sürekli estetik ameliyatlar olmak zorunda değilsiniz" dedi.

Saksonya kraliyet soyundan gelmesinin yanı sıra kitap yazan, realite şov yıldızı olan ve şarkı da söyleyen Prenses, göz önünde olduğu için sürekli önyargılara karşı savaşmak zorunda kaldığını söyledi.

"KRAL GÖRSE ONAYLARDI"

Öte yandan Xenia Florence röportajında Saksonya'nın son kralının dergi çekiminden hoşlanacağını düşündüğünü söylemeyi ihmal etmedi.

Prenses "Bana Kral 3. Friedrich'in çok esprili ve sevgili dolu biri olduğu anlatıldı. Yani bu pozları onaylardı. Onunla aramda özel bir bağ olduğunu hissediyorum" dedi. Prenses biyografisini "Xenia: The Life of a Princess in the 21st Century" adlı bir kitapta kaleme almıştı.