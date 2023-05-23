Sahte patlama fotoğrafı, ABD borsasında düşüşe neden oldu

The Guardian’da yer alan habere göre, nereden çıktığı bilinmeyen patlama fotoğrafı sahte mavi tikli hesaplar tarafından paylaşıldı. ABD Savunma Bakanlığı görselin sahte olduğunu açıkladı.

BORSADA DÜŞÜŞ

Öte yandan yayılan sahte fotoğraf ABD borsasında bir düşüşe neden oldu. Borsada günün en düşük seviyesine kadar gerileme gerçekleşti. Borsadaki dalgalanma sonrasında milyonlarca dolar kayıp yaşandığı düşünülüyor.