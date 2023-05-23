Sahte patlama fotoğrafı, ABD borsasında düşüşe neden oldu
Sosyal medyada ABD Savunma Bakanlığı(Pentagon) binası yakınında bir patlama yaşandığına ilişkin görüntüler yayıldı. Sahte olduğu anlaşılan görüntüler yapay zeka kaynaklı dezenformasyona ilişkin endişelere bir yenisini ekledi.
The Guardian’da yer alan habere göre, nereden çıktığı bilinmeyen patlama fotoğrafı sahte mavi tikli hesaplar tarafından paylaşıldı. ABD Savunma Bakanlığı görselin sahte olduğunu açıkladı.
BORSADA DÜŞÜŞ
Öte yandan yayılan sahte fotoğraf ABD borsasında bir düşüşe neden oldu. Borsada günün en düşük seviyesine kadar gerileme gerçekleşti. Borsadaki dalgalanma sonrasında milyonlarca dolar kayıp yaşandığı düşünülüyor.
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