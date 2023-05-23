ABD'den Türkevi'ne yönelik saldırıya kınama

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matt Miller, New York'ta içinde Türkiye'nin başkonsolosluğu ve personel lojmanları da bulunan Türkevi'ne yapılan saldırıyı kınadı.

ABD'den Türkevi'ne yönelik saldırıya kınama

Pazartesi günü günlük basın toplantısında Türkevi'ne yapılan saldırıyı "vandallık" olarak nitelendiren Miller, "Diplomatik Güvenlik Servisi'mizin soruşturma için yerel kolluk kuvvetleriyle çalıştığını söyleyebilirim" dedi.

Miller, "Vandalizmi kınıyoruz. ABD toprakları içinde işlenen diplomatik suçlar ceza gerektirir" ifadelerini kullandı.

Bir gazeteci "Türkiye'nin diplomatik misyonlarına karşı başka saldırı planına ulaşılıp ulaşılmadığını" sorduğunda ise Miller elinde başka detay olmadığını ifade etti.. 

Öte yandan 11 Nisan'da Dışişleri Bakanlığı sözcüsü olarak atanan Miller, ilk basın toplantısını düzenlemiş oldu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'den New York'taki Türkevi'ne yönelik saldırının faillerini süratle tespit etmesini ve ev sahibi ülke olarak Türkiye'nin diplomatik temsilciliklerine gerekli korumayı sağlamasını beklediklerini bildirmişti.

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİNDEN KINAMA

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "Pazartesi günü New York’taki Türkevi’ne gerçekleştirilen vandallık eylemini kınıyoruz. Diplomatik Güvenlik Hizmetleri’miz, bu soruşturmada ve bu tesisler ile orada çalışan diplomatların güvenliğini sağlama hususunda yerel kolluk kuvvetleri yetkilileriyle birlikte çalışmaktadır" denildi.

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