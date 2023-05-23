Beyaz Saray yakınlarındaki bariyerlere çarpan kamyon sürücüsü gözaltına alındı

ABD Gizli Servisi İletişim Direktörü Anthony Guglielmi, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Sürücü bilinçli olarak güvenlik bariyerlerine çarpmış olabilir" yazdı.

Guglielmi, olayda Gizli Servis veya Beyaz Saray personelinin yaralanmadığını, çarpmanın nedeninin araştırıldığını belirtti.

WUSA'nın görgü tanıklarından aktardığına göre sürücü, ilk çarpmadan sonra aracını ikinci kez bariyerlere sürdü. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda kamyonun kısa mesafeden bariyerlere çarptığı görülüyor. Videoyu paylaşan kişi, bunun ikinci çarpma olduğunu iddia etti.

Olaydan sonra bazı araba ve yaya yolları kapatılırken yakınlardaki Hay Adams otel de tahliye edildi.