Sağlık Bakanlığı'ndan 'Kırmızı' Alarm: İtalya'da Aşırı Sıcaklar 4 Can Aldı!

İtalya'da geçen haftadan beri etkili olan Afrika kaynaklı aşırı sıcaklar can kayıplarına neden oldu. Ülkenin güneydoğusundaki Puglia bölgesinde 3 kişi, başkent Roma'da da 1 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin hepsinin erkek ve yaşlarının da 68 ile 82 arasında değiştiği belirtildi.

Aşırı sıcaklar nedeniyle özellikle güneydeki kentlerde hava sıcaklıkları 40 derecenin üstünde seyrediyor. Sağlık Bakanlığı, başkent Roma, Floransa, Ancona, Bologna, Campobasso, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Trieste ve Viterbo olmak üzere 13 kentin risk seviyesini aşırı sıcaklar nedeniyle çarşamba günü için "kırmızı" olarak güncelledi ve bu kentlerde yaşayanları, sıcaklara dikkat etmesi konusunda uyardı.

Öte yandan, aşırı sıcaklar kırsal kesimlerde orman yangınlarına da yol açıyor.

2024'te şu ana kadar 10 bin hektardan fazla ormanlık ve makilik alanın yandığı belirtildi.

Kaynak: AA