Yeni Zelanda'da nadir görülen balina karaya vurdu

Yeni Zelanda'da nadir görülen ve yalnızca 6 örneğine rastlanan gagalı balina karaya vurdu. Dünya'da nadir rastlanan "kürek dişli gagalı balina" Yeni Zelanda'da görüldü.

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Yeni Zelanda'da nadir görülen balina karaya vurdu

Doğal Kaynakları Koruma Dairesi (DOC), 5 metre uzunluğundaki balinanın 4 Temmuz'da Otago bölgesinde karaya vurduğunu açıkladı. Uzmanlar tarafından kürek dişli balina olduğu tahmin edilen deniz canlısının türünün doğrulanması halinde çok önemli bir bilimsel veri olarak kayıtlara geçeceği belirtildi.

Çok az sayıda örneği bulunduğu ve bugüne kadar canlı olarak gözlemlenemediği için balina türü hakkında çok az şey biliniyor. DOC Coastal Otago Operasyon Müdürü Gabe Davies yaptığı açıklamada, “Kürek dişli balinalar, modern zamanların en az bilinen büyük memeli türlerinden biridir. 1800'lerden bu yana dünya çapında yalnızca 6 örnek belgelendi. Bunlardan biri hariç tümü Yeni Zelanda'da görüldü. Bilimsel açından bakıldığında bu çok önemli” dedi. Balinanın nadir görülmesi nedeniyle uluslararası bir öneme sahip olduğunu belirten Gabe, örnekler üzerindeki çalışma planının hazırlanmasının zaman alacağını ifade etti.

Karaya vuran balina uzmanlar eşliğinde iş makinesi ile sahilden alınarak, sonraki adımlara karar verilinceye kadar korunmak üzere soğuk hava deposuna taşındı. DOC tarafından yapılan açıklamaya göre balinadan alınan örnekler, Auckland Üniversitesi'ne gönderildi. Balinanın türünü doğrulamak için yapılacak DNA incelemesinin birkaç hafta veya ay sürebileceği kaydedildi.
Kürek dişli balina türü ilk olarak 1874'te keşfedilmiş, Yeni Zelanda'ya bağlı Chatham Adaları'nda balinaya ait bir alt çene ve iki diş bulunmuştu.

Kaynak: İHA

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