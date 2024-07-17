Trump'a Suikast Girişiminde Çok Konuşulacak İddia: İran'ın Parmağı Mı Var?

Eski ABD Başkanı Donald Trump'a 13 Temmuz'da gerçekleştirilen suikast girişimi tüm dünyanın en çok konuşulan gündem maddelerinden biri haline geldi. Suikast girişiminde düğümler bir bir çözülürken İran iddiaları bir anda gündeme damga vurdu.

CNN'nin bazı güvenlik kaynaklarına dayandırdığı özel haberinde, ABD Gizli Servisi ve Trump'ın seçim kampanyasından sorumlu yetkililerin, cumartesi günü meydana gelen suikast girişimi öncesinde "İran tehdidi" hakkında bilgilendirildiği kaydedildi.

ABD'li yetkililerin, İran'ın, eski ABD Başkanı Trump'a suikast girişiminde bulunacağı yönünde istihbarat edindiği, bunun ardından da ABD Gizli Servisinin son haftalarda Trump'ı korumaya yönelik ilave tedbir aldığı ileri sürüldü.

Sabah'ın aktardığına göre, ABD Gizli Servisinin, Trump'ın seçim kampanyasından sorumlu yetkilileri dış mekanlarda miting düzenlememe konusunda uyardığı aktarılan haberde, bunların genel anlamda yapılan uyarılar arasında yer aldığı kaydedildi. Güvenlik yetkililerinin, İran'dan olası bir tehdit konusunda bir süredir endişe duyduğu, son alınan istihbaratla Trump'a yönelik tehdit düzeyinin arttığı ifade edildi.

İRAN'DAN YANIT

Bu iddialara İran'dan yanıt gecikmedi. İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, ABD'li yetkililerin, İran'ın, eski ABD Başkanı Donald Trump'a suikast girişiminde bulunacağı yönünde istihbarat edinildiğine ilişkin iddialarının "asılsız ve kötü niyetli" olduğunu bildirdi.

İran'ın BM Daimi Temsilciliği, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, İran'a göre Trump'ın "İranlı General Kasım Süleymani'nin suikast talimatını veren bir suçlu" olduğu belirtildi. Trump'ın mahkemelerce yargılanması ve cezalandırılması gerektiği kaydedilen açıklamada, "İran, adaletin tecelli etmesi için yasal yolu tercih etmiştir." ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, İran'ın, eski ABD Başkanı Trump'a suikast girişiminde bulunacağı yönünde istihbarat edinildiğine ilişkin iddiaların "asılsız ve kötü niyetli olduğu" vurgulandı.