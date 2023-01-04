Saddam'ı yakalayan asker 20 yıl sonra açıkladı: Yakalanınca ilk sözleri bu olmuş!

2003 yılında devrilen Irak lideri Saddam Hüseyin'in yakalandığı sırada duyduğu sözler ilk defa açıklandı. Başçavuş Kevin Holland, Saddam Hüseyin'e yakalandığı sırada, "Başkan Bush selamlarını iletiyor" dediğini ifade etti.

Saddam'ı yakalayan asker 20 yıl sonra açıkladı: Yakalanınca ilk sözleri bu olmuş!

ABD'de bir donanma gazisinin Danger Close adlı podcast yayınında konuşan Başçavuş Kevin Holland, Irak'ın devrik lideri Saddam hakkında hiç duyulmamış şeyleri anlattı.

KÜÇÜK BİR KASABADA BULUNMUŞ

Sunucu Carr, Hüseyin'in saklandığı küçük kasaba Ad-Dawr'daki görevi hakkında soru sormadan önce, "Bunun hakkında konuşup konuşamayacağımızı bilmiyorum" dedi. Ardından Holland, bir çiftliğin yakınındaki küçük bir saklanma alanında bitkin Saddam'ı nasıl bulduklarını ayrıntılı bir şekilde anlatarak yanıt verdi.

Saddam'ı yakalayan asker 20 yıl sonra açıkladı: Yakalanınca ilk sözleri bu olmuş! - Resim : 1

"OLDUKÇA DÖVÜLDÜ"

Holland, Hüseyin'in yakalanması sırasında nasıl davrandığına dair daha fazla ayrıntı vermeden önce "Oldukça dövüldü" ifadelerini kullandı. Holland, Saddam'ın ilk sözlerini İngilizce olarak söylediğini belirtirken "Irak'ın başkanı olduğunu ve müzakereye hazır olduğunu söyledi ve bunu İngilizce olarak söyledi. Biz de 'O geçti' dedik" diye konuştu.

İLK SÖZLERİ "BUSH'UN SELAMI VAR" OLMUŞ

Kendisinin Saddam'a ilk sözünün ise "Başkan Bush selamlarını iletiyor" olduğunu ifade etti. Irak'ın devrik lideri Saddam, 30 Aralık 2006'da idam edilmişti.

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