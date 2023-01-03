Kalın'dan Suriye açıklaması: 'Suriye Rejimine el uzattık, karşılık olursa iyi gelişmeler yaşanır'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, NTV canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Ukrayna-Rusya Savaşı'na ilişkin konuşan Kalın, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky ile görüşeceğini söyledi.

SURİYE AÇIKLAMASI

Kalın Türkiye-Suriye görüşmelerine ilişkin ise ''Türkiye Suriye Rejimine el uzattı, karşılık olursa iyi gelişmeler kaydedilebilir. Harekatlarımız olmasaydı, terör koridoru kurulacaktı. Suriye terör örgütlerinden temizlenmeli. Suriye perspektifimiz aynı, değişmedi. Dışişleri bakanları görüşecek. Ancak yeni görüşme için bir tarih ve yer belirlenmedi'' ifadelerini kullandı.