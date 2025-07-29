Rusya’dan Zoom’a Dev Ceza! İşte Gerekçesi...

Zoom’a Rusya’dan bir ceza daha geldi. Kullanıcı verilerini yerelleştirme ve yasal yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle şirkete yaklaşık 964 bin dolarlık para cezası kesildi.

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Rusya’dan Zoom’a Dev Ceza! İşte Gerekçesi...
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Rusya'da, video konferans platformu Zoom’a ceza yağdı. Rusya, video konferans platformu Zoom’a mevzuata uymadığı gerekçesiyle 79,6 milyon ruble (yaklaşık 964 bin dolar) para cezası verdi. Başkent Moskova’daki mahkemede görülen davada, Zoom’un ülkedeki yasal yükümlülüklerini yerine getirmediğine hükmedildi.

DAHA ÖNCE DE CEZA KESİLMİŞTİ

Zoom’a daha önce de kullanıcı verilerini Rusya’da yerelleştirmediği için çeşitli para cezaları uygulanmıştı. Rusya, Instagram, Facebook ve TikTok gibi birçok Batılı teknoloji devine de benzer ihlaller nedeniyle yaptırım uygulamıştı.

Kaynak: AA

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