İspanya'da 3 Noktada Birden 'Kırmızı' Alarm! Mahalle Sakinlerine 'Dışarı Çıkmayın' Uyarısı Yapıldı

Türkiye orman yangınları ile mücadele ederken İspanya’da da 3 noktada birden orman yangı çıktı. Gece saatlerinde başlayan yangın rüzgarın etkisiyle büyürken, vatandaşlara evden çıkmamaları için çağrı yapıldı.

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Türkiye’deki orman yangınları yürekleri kahrederken İspanya’da da orman yangını için alarm verildi.

Avrupa genelinde yaz aylarında artan orman yangınlarıyla verilen mücadelenin son adresi İspanya oldu.

İspanya'da 3 Noktada Birden 'Kırmızı' Alarm! Mahalle Sakinlerine 'Dışarı Çıkmayın' Uyarısı Yapıldı - Resim : 1

3 NOKTADA BİRDEN

İspanya'nın kuzeybatısındaki Castile ve Leon bölgesinde üç farklı noktada yangın çıktı. Yangınlar, gece saatlerinde başladı ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

'DIŞARI ÇIKMAYIN' UYARISI

En büyük yangın, Madrid’in batısında yer alan Avila kentinde meydana geldi. Kuvvetli rüzgarlar nedeniyle alevlerin kontrol altına alınması zorlaşırken, yoğun duman bölge halkını tehdit etmeye başladı. Bu nedenle Mombeltran kasabasında yaşayanlara dışarı çıkmamaları konusunda uyarılar yapıldı.

İspanya'da 3 Noktada Birden 'Kırmızı' Alarm! Mahalle Sakinlerine 'Dışarı Çıkmayın' Uyarısı Yapıldı - Resim : 2

İspanya Ordusu'na bağlı Askeri Acil Durum Birimi (UME), yangınla mücadele çalışmalarına destek için bölgeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

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