Rusya'dan Ukrayna'ya Füze Saldırısı! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var

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Rus ordusu, Ukrayna'nın Dnipro kentine füze saldırısı düzenledi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, saldırının yapıldığı bölgedeki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğüne işaret ederek, "Şu ana kadar 160'tan fazla kişinin yaralandığı biliniyor. Maalesef 11 kişi öldü. Enkaz hala kaldırılıyor, bu nedenle ölü sayısı maalesef artabilir" açıklamasını yaptı.

Zelenskiy, saldırıdan dolayı kentteki bir yolcu treni ile evler ve okulların da hasar aldığını aktararak, "Trende 500'den fazla yolcu vardı. Beş vagon hasar gördü. Can kaybı yok. Tüm yaralılara yardım sağlandı" açıklamasını yaptı.

'RUSYA'YA YÖNELİK YAPTIRIMLAR GÜÇLENDİRİLMELİ'

Rusya'nın, farklı ülkelerden getirilen bileşenler olmadan füzeleri üretme imkanına sahip olmadığını savunan Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:

"Bu nedenle, Rusya'yı suç ortaklarıyla birleştiren planları mümkün olduğunca sınırlamak önemlidir. Rusya'ya yönelik yaptırımlar da önemli ölçüde güçlendirilmelidir."

Zelenskiy insanların hayatını kurtarmak için mücadele verdiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ne için savaştığımızı açık bir şekilde biliyoruz ve bu da hayatı savunmaktır. Rusya savaşı neden sürdürdüğünü açıkça biliyor ve bu, hayatı hiçe saymak ve topraklarımızı insanlardan temizlemeye çalışmaktır. Bu, taraf seçmenin zor olduğu bir mücadele değil. Ukrayna'nın yanında olmak, hayatı savunmaktır."

UKRAYNA DIŞİŞLERİ BAKANI'NDAN TEPKİ

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha da X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Dnipro'ya yapılan füze saldırısına tepki gösterdi. Saldırı sonucu bir yolcu treni ile sivil altyapıların hasar gördüğünü belirten Sybiha, "Sıradan bir yolcu treni, okullar ve anaokulları, bir hastane ve bir klinik hasar gördü. Ölenler ve yaralananlar var" ifadesini kullandı.

Rusya'ya yönelik baskının artırılması çağrısında bulunan Sybiha, "Liderler, NATO Zirvesi için Lahey'de toplanırken, Rusya terör ve barışı reddetme mesajı gönderiyor. Müttefiklerin, Moskova'ya baskıyı artırması bir güvenilirlik meselesidir" dedi.

Kaynak: AA