Rusya'dan Ukrayna'ya füze saldırısı: 30 kişi yaşamını yitirdi

Ukrayna'ya füze saldırısı düzenleyen Rusya, 30 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Rusya'dan Ukrayna'ya füze saldırısı: 30 kişi yaşamını yitirdi

Rus Ordusu'nun Ukrayna'ya yönelik düzenlediği füze saldırılarında, yaklaşık 30 kişi yaşamını yitirdi.

SOBES Sosyal Yardım ofisi ve 'Kharkiv Palace' Oteli başta olmak üzere çok katlı binalar, bir dükkan ve bazı binalar hasar görürken, bazı sivil araçlar da yandı.

Saldırıda yaralanan 16 sivilden 8'i, hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, olaydan sonra ofis çevresinde güvenlik önlemleri alırken itfaiye ekipleri de arama kurtarma ve neredeyse tamamı yanan binada yangın söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

MİSİLLEME

Ukrayna'nın Rusya'nın Belgorod şehrine düzenlediği saldırıda 20 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

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