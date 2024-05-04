Rusya'dan 'şeker' kararı: Yasaklandı!

Rusya, ülkenin gıda piyasasındaki istikrarın korunması için yeni adımlar attı. Alınan karar doğrultusunda, Rus hükümeti şeker ihracatını geçici olarak yasakladığını bildirdi.

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Rusya'dan 'şeker' kararı: Yasaklandı!

Rusya, şeker ihracatını geçici olarak yasakladığını bildirdi.

Rus hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, ülkenin gıda piyasasındaki istikrarın korunması için şeker ihracatına ilişkin tedbir alındığı ifade edildi.

31 AĞUSTOS 2024'E KADAR YASAK

Buna göre, şeker ihracatının 31 Ağustos 2024'e kadar yasaklandığı belirtilen açıklamada; Kazakistan, Belarus, Kırgızistan ve Ermenistan’a yönelik ihracata belirli miktarlarda muafiyet tanındığı kaydedildi.

Rusya'dan 'şeker' kararı: Yasaklandı! - Resim : 1

6 MİLYON TON ŞEKER TÜKETİLİYOR

Rusya Tarım Bakanlığı verilerine göre, ülkede yılda 6 milyon ton şeker tüketilirken bu yıl yaklaşık 6,9 milyon ton şeker üretilmesi bekleniyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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