Hamas heyeti İsrail’in teklifine yanıt vermek için yarın Mısır’a gidecek

Hamas heyeti yarın Mısır’ın başkenti Kahire’ye gidiyor. Heyetin esir takası ve ateşkes anlaşması müzakerelerinde İsrail’in sunduğu teklife yazılı bir yanıt vereceğini söyledi.

Hamas heyeti İsrail’in teklifine yanıt vermek için yarın Mısır’a gidecek

İsrail ile Hamas arasındaki esir takası ve ateşkes anlaşmasına ilişkin müzakereler yarın Mısır’da devam edecek. İsmi açıklanmayan Hamas yetkilisi, bugün İngiliz haber ajansı Reuters’a yaptığı açıklamada, yarın bir heyetin başkent Kahire’ye gideceğini söyledi. Yetkili, Hamas heyetinin esir takası ve ateşkes anlaşması müzakerelerinde İsrail’in sunduğu teklife yazılı bir yanıt vereceğini belirtti. Hamas yetkilisi, “Tüm direniş grupları arasında tam ve sürekli bir koordinasyon var ve direnişin talepleri konusunda görüş birliği mevcut” dedi.

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Kaynak: İHA

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