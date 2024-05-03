Kanada, Hardeep Singh Nijjar'ın suikastçilerinden 3 kişiyi gözaltına aldı

Kanada'da ayrılıkçı Sih örgütü Halistan Kurtuluş Gücü'nün (KLF) lideri Hardeep Singh Nijjar'ı öldürdüğü iddia edilen suikast timinden 3 kişi gözaltına alındı.

Kanada, Hardeep Singh Nijjar'ın suikastçilerinden 3 kişiyi gözaltına aldı

CBC News'un haberine göre, 18 Haziran 2023'te Sih örgütü Halistan Kurtuluş Gücü'nün (KLF) yöneticisi Hardeep Singh Nijjar'ın öldürülmesine dair yürütülen soruşturma kapsamında 2 eyalette düzenlenen baskınlarda Kamalpreet Singh, Karanpreet Singh ve Karan Brar Nijjar adlı 3 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan kişilerin birinin şoför, diğerinin gözcü, birinin de saldırgan olduğu belirlenirken, gözaltına alınan zanlıların birinci derece cinayet ve komplo kurma suçlamalarıyla karşı karşıya olacağı belirtiliyor.

KLF YÖNETİCİSİ NİJJAR'IN ÖLDÜRÜLMESİ

Nijjar, 18 Haziran'da Kanada'da öldürülmüş, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun, "Nijjar'ın öldürülmesinin arkasında Yeni Delhi hükümetinin olduğunu" iddia etmesinin ardından iki ülke arasındaki ilişkiler gerilmişti.

Kanada'daki Hindistan vize başvurularını almakla yetkili kuruluş BLS International'dan yapılan açıklamada, "Hindistan Misyonundan önemli açıklama: Operasyonel nedenlerden dolayı 21 Eylül tarihi itibarıyla Hindistan vize hizmetleri ikinci bir bildiriye kadar askıya alınmıştır." ifadesine yer verilmişti.

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