Suudi Arabistan'da 'kaçak' hac ile mücadelede yeni uygulama: Kontrol noktaları kurulacak

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığına bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü, "kaçak" hac ile mücadelede yeni talimatların yarın uygulanmaya başlayacağını duyurdu.

Bu uygulama sadece Suudi Arabistan'da ikamet eden yabancı vatandaşları etkileyecek ve Mekke'ye giriş için önceden yazılı izin alınması gerekecek. Kontrol noktalarında izin belgesi olmayan kişilerin kente girişine izin verilmeyecek. Bu adımların, hac ibadetini düzenlemek ve kaçak hacıları engellemek amacıyla atıldığı belirtiliyor.

DEPORT EDİLECEKLER

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, vatandaşlardan seyahat vizesi, işçi vizesi veya ticari vizeyle hacca götürme vaadinde bulunanlara itibar etmemelerini istediklerini bildirerek, "Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı bu sene hac vizesi haricindeki seyahat vizesi, işçi vizesi ve ticari vizeyle girenlerin yakalanmaları halinde ülkeden anında deport edileceğini bize iletti." uyarısında bulunmuştu.