Rusya'dan Harkiv'e Saldırı

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş üçüncü yılını geride bırakırken, Rus güçleri Ukrayna'nın Harkiv kentine dron saldırısı düzenledi. Saldırıda yaralananların olduğu bildirildi.

Rusya'dan Harkiv'e Saldırı

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş üçüncü yılını geride bıraktı. Rus Güçleri Ukrayna'nın Harkiv kentine Şahid (Shahed) dron ile saldırı düzenledi.

Rusya'dan Harkiv'e Saldırı - Resim : 1

Gece saatlerinde düzenlenen saldırıda, dronun çarptığı binanın beşinci katında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Yetkililer, saldırıda yaralananların olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA

Etiketler
Rusya Rusya - Ukrayna savaşı Ukrayna Saldırı
Padişah Baharatı Olarak Biliniyor: Mucizeleri Saymakla Bitmiyor! Yemeklerinize Kaşık Kaşık Koyun Padişah Baharatı Olarak Biliniyor: Mucizeleri Saymakla Bitmiyor! Yemeklerinize Kaşık Kaşık Koyun
İsrail'den Mescid-i Aksa'ya 20 Kez Baskın! İsrail'den Mescid-i Aksa'ya 20 Kez Baskın!
Rusya'da AVM'de Silahlı Saldırı, Yaralılar Var Rusya'da AVM'de Silahlı Saldırı, Yaralılar Var
Elektrikli Araçlarda Isı Pompası Ne İşe Yarar? Menzili Ve Verimliliği Nasıl Etkiliyor? Elektrikli Araçlarda Isı Pompası Ne İşe Yarar? Menzili Ve Verimliliği Nasıl Etkiliyor?
ÇOK OKUNANLAR
Ukrayna Zirvesinde Dört Konuda Mutabakat Sağlandı! Dışişleri Bakan Hakan Fidan'dan Açıklama Ukrayna Zirvesinde Dört Konuda Mutabakat Sağlandı
2025 Oscar Ödülleri Sahiplerini Buldu! İşte En İyi Film, Kadın ve Erkek Oyuncu Ödülünün Sahibi 2025 Oscar Ödülleri Sahiplerini Buldu!
Cansız Bedenini Arkadaşı Buldu! Son Paylaşımı Ortaya Çıktı Cansız Bedenini Arkadaşı Buldu
17 Yaşındaki Gencin Yardım Çığlığı: Baba Gözaltına Alındı Yardım İsteyen Gencin Babası Gözaltında
Hastanede Hareketli Dakikalar! Çatıya Çıkıp İntihar Girişiminde Bulundu Hastanede Hareketli Dakikalar