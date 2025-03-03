Rusya'dan Harkiv'e Saldırı
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş üçüncü yılını geride bırakırken, Rus güçleri Ukrayna'nın Harkiv kentine dron saldırısı düzenledi. Saldırıda yaralananların olduğu bildirildi.
Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş üçüncü yılını geride bıraktı. Rus Güçleri Ukrayna'nın Harkiv kentine Şahid (Shahed) dron ile saldırı düzenledi.
Gece saatlerinde düzenlenen saldırıda, dronun çarptığı binanın beşinci katında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.
Yetkililer, saldırıda yaralananların olduğunu bildirdi.
Kaynak: AA