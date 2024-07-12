Rusya'da Yolcu Uçağı Düştü: 3 Kişi Hayatını Kaybetti
Rusya'nın Moskova bölgesinde deneme uçuşu yapan uçak düştü. İlk belirlemelere göre, 3 kişi hayatını kaybetti.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Sukhoi Superjet 100" model yolcu uçağının, Moskova bölgesinde deneme uçuşu yaparken düştüğü belirtildi.
Kazada ilk belirlemelere göre mürettebatı oluşturan 3 kişinin öldüğünün kaydedildiği açıklamada, yolcu taşımayan uçağın ormanlık alana düştüğü bilgisi paylaşıldı.
Kaynak: AA