Rusya'da Yolcu Uçağı Düştü: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Rusya'nın Moskova bölgesinde deneme uçuşu yapan uçak düştü. İlk belirlemelere göre, 3 kişi hayatını kaybetti.

Rusya'da Yolcu Uçağı Düştü: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Sukhoi Superjet 100" model yolcu uçağının, Moskova bölgesinde deneme uçuşu yaparken düştüğü belirtildi.

Kazada ilk belirlemelere göre mürettebatı oluşturan 3 kişinin öldüğünün kaydedildiği açıklamada, yolcu taşımayan uçağın ormanlık alana düştüğü bilgisi paylaşıldı.

İngiltere'de Kıyıya Vuran 77 Pilot Balina Öldüİngiltere'de Kıyıya Vuran 77 Pilot Balina ÖldüÇevre

Kaynak: AA

Etiketler
Rusya Uçak
ABD Başkanı Biden'dan NATO'da Tarihi Gaf ABD Başkanı Biden'dan NATO'da Tarihi Gaf
Tarihi An Tarihi Yerde: Titanik Enkazına Dalıp Orada Evlenmişler Tarihi An Tarihi Yerde: Titanik Enkazına Dalıp Orada Evlenmişler
Show TV'den Aile Dizisinin Yerine Yeni Proje! Kadroda Yıldız İsimler Var Show TV'den Aile Dizisinin Yerine Yeni Proje! Kadroda Yıldız İsimler Var
Şimdi Anlaşıldı Lezzet Sırları : Yunan Usulü Bayatlamayan Tuzlu Kurabiye Tarifi Şimdi Anlaşıldı Lezzet Sırları : Yunan Usulü Bayatlamayan Tuzlu Kurabiye Tarifi
ÇOK OKUNANLAR
AKP'de Büyük Değişim Kapıda! Bazı İsimler Eşyalarını Toplamaya Başladı Bazı İsimler Eşyalarını Toplamaya Başladı
AKP'de Kavga Kızıştı! Mehmet Metiner Hedef Aldı, O İsim Yanıt Verdi Mehmet Metiner Hedef Aldı, O İsim Yanıt Verdi
Sosyal Medya Danışmanı Krizinde 2. Perde: Kılıçdaroğlu'ndan Hamle Geldi Kılıçdaroğlu'ndan Hamle Geldi
AKP'de Emekliye Zam Krizi: Erdoğan'dan 'Bu İşi Bitirin' Talimatı! Erdoğan'dan 'Bu İşi Bitirin' Talimatı!
'Açık Kadınlar Gelmesin' Diye Tehdit Etmişler! Diyarbakır'da Türkan Elçi'ye Ait Kafeye Bombalı ve Silahlı Saldırı Diyarbakır'da Türkan Elçi'ye Ait Kafeye Bombalı ve Silahlı Saldırı