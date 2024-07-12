İngiltere'de Kıyıya Vuran 77 Pilot Balina Öldü

İngiltere'deki Orkney Adaları'nın Sanday Adası'na 77 yüzgeçli pilot balina karaya vurdu. Ekiplerin müdahalesi sonucu balinalardan 12'si kurtarılırken daha sonra kurtarılamayacağı anlaşılarak ötanazi yapıldı.

İngiltere'de Kıyıya Vuran 77 Pilot Balina Öldü
BBC News

İngiltere medyasında yer alan haberlere göre Sanday Adası'nın Tresness Plajı'na, dün 11.00 sularında 77 balina vurdu.

Britanya Dalgıç ve Deniz Hayatı Kurtarma (BDMLR) ekiplerinin müdahale ettiği olayda balinaların 12'sinin hayatta olduğu 65'inin ise öldüğü açıklandı. BDMLR açıklamasında, hayatta kalan 12 balinanın da kurtarılamayacağının anlaşılması üzerine daha fazla acı çekmemeleri için ötenazi yapıldığı ifade edildi.

1975'TEN BU YANA İLK

Balinaların karnında boyu 7 metreyi bulan erkekler ve yeni doğmuş balinalar bulunduğu ifade edilirken olayın 1975'ten bu yana İskoçya'da yaşanan; tek seferde en fazla sayıda balina ölümü vakası olduğu belirtildi.

Ölen balinaların tamamının pilot balina olduğu kaydedilen açıklamada, uzun süre kurtarılamayan balıkların kuma battığı ve onları tekrar yüzdürmenin imkansız hale geldiği vurgulandı.

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İskoçya kıyılarında geçmiş yıllarda da balinalar kıyıya vurmuş ve büyük sayılarda ölümler yaşanmıştı. Geçen yıl Lewis Adası kıyılarına vuran 55 balina ölürken 2011'de Sutherland'da iki farklı olayın birinde 60, diğerinde ise 70 balina ölmüştü.

Kaynak: AA

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