ABD Başkanı Biden'dan NATO'da Tarihi Gaf

ABD Başkanı Biden, NATO Liderler Zirvesi'nde büyük bir gafa imza attı. Biden, Ukrayna lideri Zelenskiy'i davet ederken 'Putin' diye takdim etti. Biden toparlamaya çalışırken devreye Zelenskiy girdi.

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ABD Başkanı Joe Biden, gaflarına bir yenisini daha ekledi. Yeni gafın yeri NATO Liderler Zirvesi oldu. Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i "Baylar bayanlar, Başkan Putin" sözleriyle takdim edince salonda kısa süreli olarak buz kesti.

Biden hatasını fark edince "Başkan Putin mi? Başkan Zelenskiy! Putin’i yenmeye çok odaklanmışım” dedi. Bunun üzerine Zelenskiy, Biden'la el sıkışıp "Ben ondan daha iyiyim" dedi. Biden da "Çok daha iyisin" karşılığını verdi. Zelenskiy'in sözleri ortamı ısıttı, gülüşmelere yol açtı.

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