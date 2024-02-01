Rusya, Ukrayna'da bir hastaneyi bombaladı

Rusya, Ukrayna'da bir hastaneyi bombaladı. Hastanede yatan 38 kişi tahliye edildi.

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Rusya, Ukrayna'da bir hastaneyi bombaladı

T24'ün aktardığına göre, bölge yetkilileri, Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki bir hastanenin bombalandığını, pencerelerin ve ekipmanların parçalandığını ve hastanın tahliye edildiği bilgisini paylaştı.

Ulusal polisin Harkov bölge başkanı Volodimir Timoşko, bir bombanın akşam saat 21.45 sıralarında Harkov'un kuzeydoğusundaki bir hastaneye doğrudan isabet ettiğini söylerken, yakınlara ikinci bir bomba daha düştü.

Hastanede yatan 38 kişinin tahliye edildiği açıklanırken, bölge valisi Oleh Synehubov, Telegram'da acil durum ekiplerinin gece geç saatlere kadar çalışmalarını yürüttüğünü ve hafif yaralanma nedeniyle bölgedeki dört kişinin tedavi altına alındığını söyledi.

Synehubov, hava saldırısı uyarılarına yanıt olarak hastane personelinin hızlı müdahalesinin sorunsuz bir tahliye sağladığını söyledi. Hastaların başka kurumlara gönderildiği, bir kısmının ayakta tedavisine geçildiği belirtildi.

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