Tokyo’dan Kiev’e 7.6 milyar dolarlık destek

Rusya-Ukrayna savaşında 1 yıl geride kalırken, Japonya’dan Ukrayna’ya destek açıklaması geldi.

Japonya Dışişleri Bakanı Yoshimasa Hayashi, Ukraynalı mevkidaşı Dmytro Kuleba ile yaptığı görüşmede Kiev’e toplam 7.6 milyar dolarlık destek sağlama sözü verdi. Japonya Dışişleri Bakanlığı’ndan edinilen bilgilere göre, Brüksel’deki NATO toplantısının oturum aralarında Kuleba ile görüşen Hayashi, Başbakan Fumio Kishida’nın Ukrayna’ya yaptığı son ziyareti hatırlatarak, ziyaretin Japonya’nın hukukun üstünlüğüne dayalı açık ve özgür uluslararası düzeni koruma kararlılığını gösterdiğini söyledi.

Kuleba ise Kishida’nın Kiev ziyaretinin Ukrayna’ya olduğu kadar uluslararası topluma da önemli bir mesaj gönderdiğini ifade etti. Öte yandan görüşmede gündeme gelen 7.6 milyar dolarlık desteğe, Kishida’nın 21 Mart’ta Kiev’e yaptığı ziyarette açıkladığı enerji dahil farklı sektörlere yönelik 470 milyon dolarlık hibe yardımı ve öldürücü olmayan ekipmanların tedariği için bir NATO fonuna sağlanacak 30 milyon dolarlık katkının dahil olduğu bildirildi. Ayrıca, Kuleba görüşmesi öncesinde bir araya gelen Hayashi ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in Rusya’ya yönelik yaptırımları sürdürme ve Ukrayna’ya destek için işbirliğini devam ettirme konusunda mutabık kaldığı kaydedildi.

ÇAVUŞOĞLU’NA TAZİYELERİNİ İLETTİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile de görüştüğü açıklanan Hayashi’nin, depremde hayatını kaybedenler için taziyelerini Çavuşoğlu’na ilettiği kaydedildi. Hayashi’nin çok sayıda depreme maruz kalan bir ülke olarak Japonya’nın Türkiye’ye alt yapı inşası dahil birçok konuda destek sözü verdiği öğrenildi. Küresel ve bölgesel konular hakkında da görüş alışverişinde bulunan Çavuşoğlu ve Hayashi’nin, iki ülke arasında Ekonomik Ortaklık Anlaşması imzalanmasına yönelik müzakereler için işbirliği yapma konusunda mutabık kaldığı kaydedildi.

Kaynak: İHA