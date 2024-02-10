Rusya: Karadeniz'de kargo gemilerine İHA saldırısı girişimi engellendi

Rusya, Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla Karadeniz'deki sivil kargo gemilerine yönelik saldırı teşebbüsünün engellendiğini ileri sürdü.

Rusya: Karadeniz'de kargo gemilerine İHA saldırısı girişimi engellendi

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'in güneybatısında Ukrayna'ya insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı teşebbüsünde bulunulduğunu iddia etti. Bakanlığın Telegram kanalından yapılan açıklamada, İHA'nın 'sivil nakliye gemilerini' hedef aldığı ileri sürüldü.

Reuters haber ajansının aktardığına göre, Savunma Bakanlığı, 9 Şubat Cuma akşamı gerçekleştirildiği iddia edilen saldırı teşebbüsü hakkında yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın 'Karadeniz'in güneybatı bölgesinde yarı batan deniz İHA'larını kullanarak Rus sivil nakliye gemilerine terör saldırısı' düzenlediğini öne sürdü. Açıklamada, saldırı teşebbüsünde bulunan bir deniz İHA'sının topçu ateşi ile imha edildiği, diğerlerinin 'elektronik harp' yöntemleriyle etkisiz hale getirildiği ifade edildi. Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, saldırıda hiçbir Rus sivil ya da askeri deniz aracının zarar görmediği ifade edildi.

RUSYA, TAHIL KORİDORU ANLAŞMASINI UZATMAMA KARARI ALMIŞTI

Reuters, Rusya'nın iddialarını teyit edemediğini aktarırken, Ukrayna'dan iddialara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Rusya ve Ukrayna tahılı ve petrol ihracatı için önemli bir rota olan Karadeniz'de Birleşmiş Milletler (BM) ve Türkiye'nin arabuluculuğunda imzalanan tahıl koridoru anlaşması temmuz ayında Rusya tarafından uzatılmamıştı.

Ukrayna'nın son aylarda Rusya'ya ait askeri hedeflere yönelik İHA ve füze saldırılarını şiddetlendirdiği, Rusya'ya ait en az bir savaş gemisini batırdığı ifade edilirken, Rusya'nın iddiasına konu olan saldırının tam olarak nerede yaşandığı hakkında bilgi verilmedi.

Etiketler
Rusya Karadeniz
Orkide daha hızlı nasıl açar? İşte Orkidelerin çok daha iyi büyümesini sağlan yöntem Orkide daha hızlı nasıl açar? İşte Orkidelerin çok daha iyi büyümesini sağlan yöntem
İsrail basını yazdı: ABD Batı Şeria'daki İsrail askerlerine yaptırım uygulayabilir İsrail basını yazdı: ABD Batı Şeria'daki İsrail askerlerine yaptırım uygulayabilir
Dev banka iflasın eşiğine geldi! Finansal zorluklarla karşı karşıya Dev banka iflasın eşiğine geldi! Finansal zorluklarla karşı karşıya
Rusya'nın Ukrayna saldırısında 1’i bebek, 3’ü çocuk yaşamını yitirdi Rusya'nın Ukrayna saldırısında 1’i bebek, 3’ü çocuk yaşamını yitirdi
ÇOK OKUNANLAR
3 şirketten 3 anket: İşte bu pazar seçim olsa İstanbul'da ortaya çıkacak tablo! 3 şirketten 3 anket: İşte bu pazar seçim olsa İstanbul'da ortaya çıkacak tablo!
Hangi ilimizin neyi meşhur? İşte 81 ilden 81 meşhur şey! Hangi ilimizin neyi meşhur? İşte 81 ilden 81 meşhur şey!
Zenginliği tatmadan ölmeyecek burçlar belli oldu Zenginliği tatmadan ölmeyecek burçlar belli oldu
Ankara anketinde sonuç çok net: İYİ Parti başkentte eridi, Zafer Partisi yükselişe geçti! Ankara anketinde sonuç çok net: İYİ Parti başkentte eridi, Zafer Partisi yükselişe geçti!
Son anket: Hatay seçmeni Lütfü Savaş'ı destekliyor mu? Hatay seçmeni Savaş'ı destekliyor mu?