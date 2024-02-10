Rusya: Karadeniz'de kargo gemilerine İHA saldırısı girişimi engellendi

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'in güneybatısında Ukrayna'ya insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı teşebbüsünde bulunulduğunu iddia etti. Bakanlığın Telegram kanalından yapılan açıklamada, İHA'nın 'sivil nakliye gemilerini' hedef aldığı ileri sürüldü.

Reuters haber ajansının aktardığına göre, Savunma Bakanlığı, 9 Şubat Cuma akşamı gerçekleştirildiği iddia edilen saldırı teşebbüsü hakkında yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın 'Karadeniz'in güneybatı bölgesinde yarı batan deniz İHA'larını kullanarak Rus sivil nakliye gemilerine terör saldırısı' düzenlediğini öne sürdü. Açıklamada, saldırı teşebbüsünde bulunan bir deniz İHA'sının topçu ateşi ile imha edildiği, diğerlerinin 'elektronik harp' yöntemleriyle etkisiz hale getirildiği ifade edildi. Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, saldırıda hiçbir Rus sivil ya da askeri deniz aracının zarar görmediği ifade edildi.

RUSYA, TAHIL KORİDORU ANLAŞMASINI UZATMAMA KARARI ALMIŞTI

Reuters, Rusya'nın iddialarını teyit edemediğini aktarırken, Ukrayna'dan iddialara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Rusya ve Ukrayna tahılı ve petrol ihracatı için önemli bir rota olan Karadeniz'de Birleşmiş Milletler (BM) ve Türkiye'nin arabuluculuğunda imzalanan tahıl koridoru anlaşması temmuz ayında Rusya tarafından uzatılmamıştı.

Ukrayna'nın son aylarda Rusya'ya ait askeri hedeflere yönelik İHA ve füze saldırılarını şiddetlendirdiği, Rusya'ya ait en az bir savaş gemisini batırdığı ifade edilirken, Rusya'nın iddiasına konu olan saldırının tam olarak nerede yaşandığı hakkında bilgi verilmedi.