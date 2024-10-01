Rusya, Donetsk ve Harkiv’de İki Yerleşim Birimini Aldı

Rusya, Ukrayna’da Harkiv bölgesinde ve Donetsk bölgesinde iki yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiklerini iddia etti.

Rusya, Donetsk ve Harkiv’de İki Yerleşim Birimini Aldı

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna’daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

Donbas’ta bazı önemli yerlerin ele geçirildiği aktarılan açıklamada, “Merkez askeri birlikleri aktif eylemleriyle Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Krutoy Yar yerleşim birimini kurtardı.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Batı birliklerinin de Harkiv bölgesindeki Vişnövoye yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiği belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün Donetsk’te Nelepovka yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurmuştu.

Kaynak: AA

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