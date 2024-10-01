16 Yaşındaki Seri Katil Kan Dondurdu! İki Asır Hapis Cezası...

ÇEVİRİ: BUSE YILMAZ

Şiddet kültürünün yaygınlaşması ve bireysel silahlanma nedeniyle her yıl binlerce insanın ölümüne neden olan silahlı saldırılar ABD'nin en büyük sorunlarından biri haline geldi. Halk, durum karşısında bir çözüm beklerken, şimdi de 70'lerde ülkeyi esir alan seri katillerin yeniden çoğalacağı endişesi doğdu. Ülkedeki Indiana eyaletinde üç yıl önce yaşanan cinayetlerin faili bu hafta tutuklandı.

Indianapolis kentindeki Marion İlçe Savcılığı, geçtiğimiz cuma yaptığı açıklamada, 19 yaşındaki Caden Smith'in, Joseph Thomas (18), Michael James (22) ve Abdullah Mubarak (17) adlı şahısların Ekim 2021'de öldürülmesinden suçlu bulunduğunu bildirdi. Caden Smith, 16 yaşındayken işlediği cinayetler nedeniyle 189 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

'ADALET YERİNİ BULDU'

AP'nin aktardığına göre Marion İlçe Savcısı Ryan Mears, toplumdaki silah şiddetine işaret ederek, "Bu ceza, şiddet yanlısı kişileri eylemlerinden sorumlu tutma konusundaki kararlılığımızın bir göstergesi. Savcı yardımcılarımız ile müfettişlerimizin özverili çalışmaları sayesinde Abdullah, Joseph, Michael ve aileleri için adalet yerini buldu" diye konuştu.

KURBANLARINI TENHA ALANA GÖTÜRDÜ

Smith'in; cinayetlerden önce kurbanlarla iletişim kurarak, onları yarı otomatik bir silahın makineli tüfek gibi ateş edebilmesini sağlayan bir modifikasyon olan "Glock anahtarını" göstereceğini söyleyerek tenha bir alana yönlendirdi. Ardından onları silahla vurarak öldürüp cansız bedenlerini çimenli bir alana bıraktı.

Üç yıl önce yaşanan cinayetler, o dönemde Indianapolis bölgesinde bir seri katilin dolaştığı endişelerine yol açtı. Baştan beri olayla ilişkili bulunan ancak 2022'de serbest bırakılan Smith, Snapchat'te bir silah ve uyuşturucuyla birlikte fotoğraflarını yayınladığında şartlı tahliyesini ihlal ettiği için tutuklandı.

Kaynak: Gerçek Gündem