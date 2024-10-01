Meksika'yı Kasırga Vurdu! 17 Kişi Yaşamını Yitirdi

John Kasırgası Meksika'nın güneyine ulaştı. Kasırganın neden olduğu afetler nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti.

Meksika'yı Kasırga Vurdu! 17 Kişi Yaşamını Yitirdi

ABD'de Helene Kasırgası'nın etkileri devam ederken, Meksika'nın bazı güney eyaletleri John Kasırgası'nın etkisi altında kaldı. Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Guerrero eyaletine bağlı Acapulco kentinde 15 kişinin öldüğünü duyurdu. Meksika ordusu kasırgadan etkilenen bölgelere yardım malzemeleri ulaştırmak için harekete geçti.

Oaxaca eyaletinde yetkililer, normalde bir yılda beklenilen yağmur seviyesinin yaklaşık yüzde 80'inin 23-27 Eylül'de yağdığını belirtirken, kasırga nedeniyle 2 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade etti.

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Kaynak: AA

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