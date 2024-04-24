Rusya, ABD'nin BMGK'de sunduğu uzayın barışçıl kullanımına ilişkin karar tasarısını veto etti

Rusya, ABD ve Japonya'nın BMGK'de sunduğu uzayın barışçıl kullanımını sağlamak için uzaya nükleer silahların ve kitle imha silahlarının yerleştirilmesinin engellenmesini hedefleyen karar tasarısını veto etti.

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Rusya, ABD'nin BMGK'de sunduğu uzayın barışçıl kullanımına ilişkin karar tasarısını veto etti

15 üyeli Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde ABD ve Japonya'nın sunduğu, uzayın barışçıl kullanımına ilişkin nükleer silahların ve kitle imha silahlarının yerleştirilmesinin engellenmesini hedefleyen karar tasarısı oylamaya sunuldu.

Rusya tarafından veto edilen tasarına Çin ise 'çekimser' oy kullandı. Rusya ve Çin'in oylama öncesinde tasarı için değişiklik teklifi yeterli oyu alamadığı için kabul edilmedi.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, oylama öncesinde yaptığı açıklamada, karar tasarısı metninin "kısıtlı ve siyasi" içerikli olduğunu, tüm üyelerin görüşlerini yansıtmadığını savunurken, uzaya hiçbir silahın yerleştirilmemesi gerektiğini belirterek değişiklik talep ettiklerini aktardı.

Oylama sonrasında ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, Rusya'nın uzaya nükleer silah yerleştirme niyeti olmadığını açık bir şekilde beyan ettiğini anımsatarak, "O zaman bugün neden veto yetkisini kullandınız? Eğer kurallara uymak için karar tasarısını desteklemiyorsanız o zaman ne saklıyorsunuz?" sorularını yöneltti.

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