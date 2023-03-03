Rusya'dan ABD'ye yalanlama

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşmesinde, Rusya’da tutuklu ABD’li Paul Whelan’ın serbest bırakılması konusunu gündeme getirmediğini belirtti.

Son Güncelleme:
Rusya'dan ABD'ye yalanlama

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’dan, Blinken’in ABD’li Whelan konusunu gündeme getirip getirmediğini öğrendiğini kaydetti.

Lavrov ile Blinken arasındaki konuşmada, bu hususa değinilmediğini aktaran Zaharova, “ABD Dışişleri Bakanlığının dün, Blinken’in ABD vatandaşının durumuyla ilgili endişelerini dile getirdiği hakkındaki açıklamaları yalandır. ABD yönetiminin inanılmaz davranışı” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Blinken’ın Lavrov’a 3 mesaj ilettiğini belirterek Rusya’nın Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nı (START) askıya almasının ABD ve dünya için kaygı verici olduğunu, Rusya’da tutuklu bulunan ABD vatandaşı Paul Whelan’ın serbest bırakılması ve ABD’nin Ukrayna’yı desteklemekte kararlı olduğu mesajlarının dile getirildiğini aktarmıştı.

Aralık 2018'de Moskova'da casusluk yaptığı gerekçesiyle Rusya Federal Güvenlik Servisince (FSB) gözaltına alınan ABD vatandaşı Whelan, tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

Whelan, 2020’de Moskova’da yapılan duruşmada, 16 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler
ABD Rusya - Ukrayna savaşı
Son Güncelleme:
Pilav pişirme şekliniz sizi hasta edebilir. Pilavda zehirleyen tehlike Pilav pişirme şekliniz sizi hasta edebilir. Pilavda zehirleyen tehlike
ABD’de bir kadına 'yanlışlıkla' kanser genli embriyo nakledildi ABD’de bir kadına 'yanlışlıkla' kanser genli embriyo nakledildi
Yunanistan'daki tren kazası: Demir yolları çalışanları grevde Yunanistan'daki tren kazası: Demir yolları çalışanları grevde
Ölçüsü hiç şaşmayan kek nasıl yapılır? 29 yıllık aşçının verdiği sır Ölçüsü hiç şaşmayan kek nasıl yapılır? 29 yıllık aşçının verdiği sır
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye’de deprem riski olmayan bölgeler belli oldu: İşte o iller Türkiye’de deprem riski olmayan bölgeler belli oldu: İşte o iller
EYT'liye ek zam müjdesi: Emekli maaşları artacak EYT'liye ek zam müjdesi: Emekli maaşları artacak
'İstanbul'da duble tehlike var' dedi, alarm veren bölgeleri açıkladı 'İstanbul'da duble tehlike var' dedi, alarm veren bölgeleri açıkladı
İstanbul için korkutan deprem açıklaması: Bu ilçelerde 10 şiddetinde hissedilecek İstanbul için korkutan deprem açıklaması: Bu ilçelerde 10 şiddetinde hissedilecek
Ebru Gündeş ve Reza Zarrab arasında yeni kavga: Mahkemelik oldular Ebru Gündeş ve Reza Zarrab arasında yeni kavga