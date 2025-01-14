Rus Yetkililer Duyurdu, Ukrayna’dan Füze Saldırısı

Rus medyasına konuşan yetkililer, saldırıların Rusya’nın güneyindeki büyük bir şehirde okulların kapanmasına yol açtığını ifade etti. Sosyal medya platformlarında yer alan iddialara göre, Rus güçleri saldırılar sırasında 200'den fazla Ukrayna insansız hava aracı ile beş ABD yapımı ATACMS balistik füzesini etkisiz hale getirdi.

Rusya’nın batısındaki Bryansk bölgesinin valisi Alexander Bogomaz, Ukrayna’nın büyük çaplı bir füze saldırısı gerçekleştirdiğini ancak hangi tür füzelerin kullanıldığını belirtmedi. Öte yandan, Rusya Savunma Bakanlığı konu hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

'SANAYİ TESİSİ HASAR GÖRDÜ'

Nükleer bombardıman uçaklarının konuşlandığı Engels kentinde, Saratov Valisi Roman Busargin, bir sanayi tesisinin insansız hava aracı saldırısında hasar gördüğünü belirtti ancak detay paylaşmadı. Vali ayrıca, Saratov ve Engels’teki okullarda eğitimin uzaktan devam edeceğini açıkladı.

Rusya'nın havacılık otoritesi Kazan ise Saratov, Penza, Ulyanovsk ve Nizhnekamsk bölgelerinde uçuş kısıtlamalarının uygulandığını duyurdu.

Kaynak: ANKA