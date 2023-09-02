Rus senatörden çarpıcı yorum: Erdoğan yeniden seçildikten sonra ilişkiler kötüleşmiş

Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nde Dışişleri Komitesi üyesi Sergey Tsekov, Türkiye-Rusya ilişkilerini değerlendirdi.

Sergey Tsekov, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden cumhurbaşkanı seçildikten sonra Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin “kötüleştiğini” öne sürdü.

Türkiye’nin, Rusya’ya karşı “dostane olmayan” tutumunun Ankara için “dezavantajlı” olduğunu savunan Tsekov, “Belki de Putin ile Erdoğan arasında yapılacak görüşmede bu tutumda düzeltmeler yapılacağını, konuşulacağını düşünüyorum” dedi. Moskova merkezli NewsRu’ya konuşan Tsekov, “İlişkilerimizin dramatik bir şekilde değişeceğine inanmıyorum. Türkiye ve Rusya, işbirliğine ilgi duyuyor ve ilişkilerimizin geçmişte olduğu gibi öngörülebilir kalacağını umuyoruz” ifadelerini kullandı.

“EN ACI VERİCİ OLAY..."

Tsekov, Rusya için ilişkilerdeki “en acı verici” olayın, Türkiye’deki Azov Taburu komutanlarının Ukrayna’ya gönderilmesi olduğunu kaydetti.

Türkiye’nin “ABD, Ukrayna ya da Rusya’nın çıkarları doğrultusunda değil, sadece kendi çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini” belirten Tsekov, Ankara’nın Moskova’ya karşı yaptırımlara katılmadığını, Karadeniz’deki boğazları kapatmadığını ve iki ülkenin devlet düzeyinde birçok ortak projesi olduğunu ifade etti.

Tsekov, bu faktörlerin, devletlerin ve liderlerinin “sıcak” ilişkilerini sürdürmelerini sağlayacağını umduğunu söyledi.