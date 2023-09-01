Erbil'de yaya geçidine bombalı saldırı

IKBY başkenti Erbil'de, yaya üst geçidine bırakılan bomba infilak ettirildi. Patlamada can kaybı ve yaralanma yaşanmadığı açıklandı.

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Erbil'de yaya geçidine bombalı saldırı

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil kentinde bulunan yaya üst geçidinde bir bombanın patladığı, olayda can kaybı veya yaralanan olmadığı bildirildi.

IKBY Anti-Terör Birimi, resmi Facebook sayfasından konuya ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamada, Erbil'in 60 Metrelik Caddesi'ndeki bir yaya üst geçidinde saat 18.29'da bir bombanın patladığı belirtildi.

Olayda maddi hasar dışında bir kayıp yaşanmadığı belirtilen açıklamada, konuya ilişkin soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

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