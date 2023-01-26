Abramoviç’in yarım milyar dolarlık şirketi 1 dolara satıldı

Ukrayna Savaşı sonrası uygulanan yaptırımlar nedeniyle, başta Premier Lig takımlarından Chelsea olmak üzere birçok varlığını kaybeden Rus milyarder Roman Abramoviç’in İngiltere’deki telekom şirketi Truphone da resmen satıldı.

Yeni sahibi de Türk-Alman iş insanı Hakan Koç’un sahibi olduğu TP Global Operations şirketi oldu.

Dünya gazetesinden Emre Ergül'ün haberine göre; Koç, Truphone'un eski yöneticisi Pyrros Koussios’la birlikte geçen yıl İngiliz hükümetine başvurup, Truphone’a borçları artı 1 dolar teklifinde bulunmuştu. Süreç geçen hafta tamamlandı ve devir teslim dün yapıldı.

İNGİLİZ BASININA KONUŞTU

İngiliz basınına konuşan Koç, “Çok rahatlatıcı bir durum. Sonunda çalışmaya başlayacağız” dedi. Koç, “Şirketin nereye gideceğini bilmeden çalışan arkadaşlar için çok külfetli bir dönem oldu. Müşterilerimiz de şirkete sadık kaldı. Şimdi onlara da neler olduğunu rahatça anlatabileceğiz" diye belirtti.

Abramoviç’in petrokimya patronları Alexander Abramov ve Alexander Frolov ile birlikte uzun yıllar yönettiği Truphone, e-SIM üretiyor. Şirkete 2020 yılında 505 milyon dolar değer biçiliyordu. Dünya basını, Abramoviç’in iki ortağıyla birlikte şirket için harcadığı paranın 370 milyon doları bulduğunu yazıyor. 2006’da kurulan şirketin borcu basına yansımazken; Koç’un anlaşma gereği önümüzdeki birkaç yıl içinde şirkete 19 milyon dolar yatırmayı vaat ettiği belirtiliyor.