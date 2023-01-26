Abramoviç’in yarım milyar dolarlık şirketi 1 dolara satıldı

Rus milyarder Roman Abramoviç’in bir dönemler yarım milyar dolar değer biçilen İngiliz telekom şirketi Truphone’un satış süreci tamamlandı. Şirket artık 1 dolar karşılığında iş insanı Hakan Koç’un oldu.

Son Güncelleme:
Abramoviç’in yarım milyar dolarlık şirketi 1 dolara satıldı

Ukrayna Savaşı sonrası uygulanan yaptırımlar nedeniyle, başta Premier Lig takımlarından Chelsea olmak üzere birçok varlığını kaybeden Rus milyarder Roman Abramoviç’in İngiltere’deki telekom şirketi Truphone da resmen satıldı.

Yeni sahibi de Türk-Alman iş insanı Hakan Koç’un sahibi olduğu TP Global Operations şirketi oldu.

Dünya gazetesinden Emre Ergül'ün haberine göre; Koç, Truphone'un eski yöneticisi Pyrros Koussios’la birlikte geçen yıl İngiliz hükümetine başvurup, Truphone’a borçları artı 1 dolar teklifinde bulunmuştu. Süreç geçen hafta tamamlandı ve devir teslim dün yapıldı.

İNGİLİZ BASININA KONUŞTU

İngiliz basınına konuşan Koç, “Çok rahatlatıcı bir durum. Sonunda çalışmaya başlayacağız” dedi. Koç, “Şirketin nereye gideceğini bilmeden çalışan arkadaşlar için çok külfetli bir dönem oldu. Müşterilerimiz de şirkete sadık kaldı. Şimdi onlara da neler olduğunu rahatça anlatabileceğiz" diye belirtti.

Abramoviç’in petrokimya patronları Alexander Abramov ve Alexander Frolov ile birlikte uzun yıllar yönettiği Truphone, e-SIM üretiyor. Şirkete 2020 yılında 505 milyon dolar değer biçiliyordu. Dünya basını, Abramoviç’in iki ortağıyla birlikte şirket için harcadığı paranın 370 milyon doları bulduğunu yazıyor. 2006’da kurulan şirketin borcu basına yansımazken; Koç’un anlaşma gereği önümüzdeki birkaç yıl içinde şirkete 19 milyon dolar yatırmayı vaat ettiği belirtiliyor.

Son Güncelleme:
Türklerin iltica başvurularında rekor artış Dünya 26 Ocak 2023 07:37
Ardern’in verdiği ders… Güncel 25 Ocak 2023 23:52
Beyrut patlaması ile ilgili tüm tutukluların serbest bırakılmasına karar verildi Dünya 25 Ocak 2023 23:30
Biden: ABD, Ukrayna’ya 31 adet M1 Abrams tipi tank gönderecek Dünya 25 Ocak 2023 21:04
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji uzmanı tarih verip açıkladı: Bu defa çok etkili geliyor! Meteoroloji uzmanı tarih verip açıkladı: Bu defa çok etkili geliyor!
Oğuzhan Uğur, Fatih Terim'den özür diledi: 'R yapıyorum, gençliğime ver hocam' Oğuzhan Uğur, Fatih Terim'den özür diledi: 'R yapıyorum, gençliğime ver hocam'
Talepleri düzenlemeye girdi: EYT ile birlikte emekli olabilecekler EYT ile birlikte emekli olabilecekler
EYT emeklisinin alacağı net ücretler belli oldu: Maaş, yıllara göre değişiyor mu? EYT emeklisinin alacağı net ücretler belli oldu: Maaş, yıllara göre değişiyor mu?
Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun büyük kızları ilk kez görüntülendi! Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun büyük kızları ilk kez görüntülendi!