Türklerin iltica başvurularında rekor artış

Avrupa Birliği’ne iltica başvurularında Türkler; Suriyeliler ve Afganlardan sonra en çok başvuru yapan millet oldu.

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Türklerin iltica başvurularında rekor artış

Avrupa Birliği’nin ulusal istatistik ofisi Eurostat’tan yayınlanan iltica başvurusu yapan bireylere ilişkin veriler; Türklerin Suriyeliler ve Afganlardan sonra en çok başvuru yapan millet olduğunu ortaya koydu.

Ekim 2022 itibariyle Avrupa Birliği dışından AB üye ülkelerine yapılan ilk iltica başvurularının sayısının ağustos ayına oranla yüzde 10, Ekim 2021’e oranla yüzde 66 artış kaydederek 99.175’e ulaştığı belirtildi.

Ekonomim'de yer alan habere göre; en çok başvuru 18.420 başvuru ile Suriye vatandaşları tarafından yapılırken, bunu 13.695 ile Afganistan vatandaşları takip etti. Üçüncü sırada ise 6.770 başvuruyla Türk vatandaşları geliyor.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası Ukrayna vatandaşlarının iltica başvurularında da bir artış görüldü. İşgalin başladığı Şubat 2022’de 2.370, Mart 2022’de ise 12.890 iltica başvurusu oldu. Ancak sayıların daha sonra ay ay düşüşe geçtiği, Ukraynalıların geçici koruma altına alınmasının da bunda etkili olduğu belirtiliyor.

En fazla iltica başvurusu yapılan AB üyesi 24.910 başvuru ile Almanya olurken, bu toplam iltica başvurularının yüzde 25’ine denk geliyor. Avusturya, Fransa, İspanya ve İtalya ise diğer en fazla iltica başvurusu yapılan ülkeler.

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