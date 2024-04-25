Rapçi Salehi ikinci kez idama mahkûm edildi

İranlı rap müzik sanatçısı Tomac Salihi hakkında, Eylül 2022’de Mahsa Amini’nin hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde başlayan protestolarda, “yeryüzünde bozgunculuk çıkartmak” suçlamasıyla İsfahan Devrim Mahkemesi tarafından idam kararı verildi.

Rapçi Salehi ikinci kez idama mahkûm edildi

İran’da Eylül 2022’de Mahsa Amini’nin hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde başlayan protestolarda tutuklanan 32 yaşındaki İranlı rapçi Tomac Salihi, idama mahkum edildi. Salehi’nin avukatı Emir Reisiyan, İran basınına yaptığı açıklamada, İsfahan Devrim Mahkemesi tarafından Salehi hakkında “yeryüzünde bozgunculuk çıkartmak” suçlamasıyla idam kararı verdiğini söyledi.

İsfahan Devrim Mahkemesi’nin, Yüksek Mahkeme tarafından verilen önceki karara uymadığını belirten Reisiyan, “Devrim Mahkemesi daha önce benzeri görülmemiş bir şekilde Yüksek Mahkemenin Salehi hakkındaki hükmünü görmezden gelerek hakkında idam kararı verdi” ifadelerini kullandı.

YÜKSEK MAHKEME, DAHA ÖNCE İDAM KARARINI BOZMUŞTU

Eylül 2022’de Mahsa Amini’nin hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde başlayan protestolarda gösterileri organize etmek ve katılmak ile suçlanan Salehi, ülkeden kaçmaya çalışırken güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınmıştı. Protestolarda “şiddet” ve “çatışmayı” teşvik eden eylemleri nedeniyle hakkında daha önce verilen idam kararı Yüksek Mahkeme tarafından bozulmuş ve hapis cezasına çevrilmişti.

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